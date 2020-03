​Alunos vão ter notas no segundo período apesar de fecho das escolas

Apesar das aulas terem terminado duas semanas antes do final do 2º período o Ministério da Educação já informou as escolas que “a avaliação sumativa do 2.º período será efetuada no período normal, com base nos elementos disponíveis nesse momento (incluindo os ainda a recolher) e no caráter contínuo da avaliação”. As indicações constam de um comunicado enviado a todos os diretores de escolas do país.



A tutela garante ainda que as “reuniões e as atividades dos docentes poderão ser realizadas a distância, sempre que possível”.

Numa altura em que está a decorrer o período de inscrição nos exames nacionais, o Ministério anuncia ainda que vai ser “definido um procedimento para que os alunos não necessitem de se deslocar à escola para a inscrição”.

No documento a tutela pede ainda que, durante esta sexta-feira, “os professores titulares e diretores de turma devem garantir que têm contacto eletrónico e telefónico de todos os encarregados de educação e/ou alunos”. Um meio de contacto para sinalizar situações de suspeição ou contágio que decorram após o início da suspensão das aulas.

O Ministério da Educação reúne esta tarde de sexta-feira com os representantes da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), na sequência das medidas extraordinárias decididas pelo Governo relativas ao surto provocado pelo novo coronavírus.