Ventiladores, máscaras e médicos. A China em Itália para combater o coronavírus

Um avião vindo de Xangai aterrou, na quinta-feira à noite, no aeroporto de Fiumicino, em Roma, com toneladas de material clínico e vários médicos para ajudar Itália a combater o novo coronavírus.

Juntamente com o material clínico chegou uma equipa de nove médicos chineses, especialistas em Covid-19, que vai trabalhar em conjunto com médicos italianos para enfrentar a atual crise de coronavírus no país.