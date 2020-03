Estoril Open mantém-se, para já

As provas ATP, de ténis, estão suspensas, pelo menos, até 20 de abril devido à pandemia de coronavírus. O qualifying do Estoril Open disputa-se a 25 e 26 de abril e o quadro principal arranca a 27 de abril, até 5 de maio.



Neste quadro, o diretor do Estoril Open, João Zilhão, faz, a Bola Branca, um ponto de situação relativamente optimista mas, acima de tudo, realista.

"O ATP fez um comunicado a comunicar que o circuito suspende durante seis semanas. Já não se realizarão as provas de Indian Wells, Miami, Barcelona e Monte Carlo, entre outras, e está previsto ser retomado exatamente na semana do Estoril Open e do BMW Open, de Munique. Mas nós estamos conscientes da situação que está a assolar o mundo, temos os pés assentes na terra e sabemos que a realização do Millennium Estoril Open é uma realidade distante, no final de abril. A prioridade é a segurança e a saúde de todos. Pedimos que tenham o máximo cuidado por forma a travarmos a disseminação desta doença que está a afetar o mundo inteiro", refere.

Já várias pessoas adquiriram bilhetes. João Zilhão explica qual será o método, consoante o cenário.



"Vamos ter um quadro extraordinário, caso haja evento. A lista de jogadores é muito boa e vai ser, ainda, melhor. Guardem os bilhetes porque, se o evento for cancelado, o dinheiro será devolvido a toda a gente através da blueticket. Mas a situação é muito difícil. Vamos ver como evolui a situação nas próximas semanas", acrescentou, nestas declarações à Renascença.