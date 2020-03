Covid-19 pode riscar Tóquio 2020 do mapa olímpico

José Manuel Constantino admite que este ano olímpico pode ficar na história como a terceira vez que não se realizará o maior evento desportivo mundial. O presidente do Comité Olímpico de Portugal acentua que nesta altura "todos os cenários são possíveis" e que mesmo sem "informação privilegiada" a hipótese da não realização de Tóquio 2020 é uma realidade. Maio "será o limite" para saber se o Japão receberá as olímpiadas.

As reuniões com as comissões de atletas têm revelado preocupações sobre a preparação e, acima de tudo, com as provas de apuramento para o evento desportivo. José Manuel Constantino queixa-se, em Bola Branca, que esta é uma fase "sem definição de orientação de caráter global desportiva", sublinhando que, mesmo sem adeptos, os atletas estão sujeitos "a contactos corporais" que podem colocar "em risco a saúde das pessoas e ajudariam à propagação do vírus".

Para já, ainda não é possível perceber o impacto desportivo e económico, quer para atletas, quer para federações, do atual estado do desporto a nível mundial e em particular daqueles que em ciclo olímpico preparam a grande competição.

José Manuel Constantino explica que "há planos de preparação que têm de ser objeto de revisão e alterados", reconhecendo que muitos deles não se sabe para quando. Ainda não há agendamento das provas de substituição daquelas que foram canceladas. Algo que no entender do dirigente terá "consequências no ponto de vista da preparação dos atletas".