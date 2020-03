Coronavírus. Natação cancela competições

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) decidiu "cancelar e/ou suspender" todas as competições para as diferentes disciplinas desportivas programadas até 15 de abril.

"Cabe à FPN contribuir para o cumprimento do dever cívico perante o atual cenário de pandemia, a nível nacional e internacional, onde o interesse público está acima do interesse particular", lê-se no comunicado.

Os campeonatos nacionais de natação estavam marcados para o período de 26 a 29 de março para Coimbra, que a 4 e 5 de abril também receberia os campeonatos de clubes.

Os estágios e concentrações também foram suspensos.