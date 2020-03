José Neto: “Cada atleta deverá ser portador de treino específico diário”

O novo coronavírus parou mais de 30 campeonatos na Europa e em Portugal,.José Neto, metodólogo de treino e docente universitário, explica em Bola Branca a forma como os jogadores deverão trabalhar durante a pausa competitiva e de treinos.

“Os clubes devem estar devidamente organizados e com gabinetes de otimização de rendimento e performance e deverão equacionar várias hipóteses. Uma delas será cada atleta ser portador de um treino específico diário ou bidiário, na sua residência, sem contacto com o público para não entrar em perda de rendimento de forma absoluta. Uma retoma sem estas condicionantes poderia resultar numa lesão grave para a carreira do jogador. Também é importante manter o contacto inter-relacional no tempo normal entre jogadores, equipa técnica e direção operacional do clube. Deverá manter-se o contacto com treinador, jogadores, metodólogo de treino, fisiologistas e equipa médica no sentido de apurar esse sentido de responsabilidade. Que não se perca este laço de relacionamento que vai conferir um conjunto de afetos que só podem valer por uma aproximação entre as coisas novas que estão a acontecer, detalha José Neto.

José Neto reconhece que o caso por ser excecional e sem precedentes leva a respostas difíceis. “Para situações de emergências, respostas muito específicas. Tornam-se complicados os elementos estratégicos para resolução imediata porque não se sabem questões como a data de retorno á competição, e o tempo que terá de intervalar, realizado todo o trabalho à pressão numa pré-época com a agravante dos resultados valerem títulos ou despromoções”, refere o metodólogo de treino.