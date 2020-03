Guilherme Aguiar duvida que clubes aceitem apuramento precoce do campeão

José Guilherme Aguiar, antigo director executivo da Liga, não vê solução à vista, caso a conclusão do campeonato português de tenha de ser antecipada, devido à pandemia do novo coronavírus.

Face ao crescimento do número de casos de contágio pela doença Covid-19 em Portugal, a Liga decretou a suspensão do campeonato, por tempo indeterminado. Na pior das hipóteses, o campeonato poderá nem chegar a ser reatado — cenários que já se colocam em Itália e Espanha. Nesse caso, fica a dúvida: como se apuraria o campeão? Se em Itália e Espanha há uma “diluição dos prejuízos”, dado que quatro equipas vão à Liga dos Campeões, em Portugal o caso é “completamente diferente”.

Neste momento, o FC Porto lidera a classificação, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica. Em entrevista a Bola Branca, Guilherme Aguiar salienta que qualquer possível solução seria polémica, dado que acabaria por ser prejudicial para um dos clubes.

“Sei que essa questão já foi posta em Itália, foi levantada a hipótese de as classificações serem exatamente aquelas que se verificam neste momento. Em Portugal, estão em causa verbas extraordinariamente importantes para os clubes, por isso não sei como reagirão. Como é que reagiria, por exemplo, o Benfica, se dissessem que agora o campeão é o FC Porto, porque neste momento é o clube que está em primeiro lugar? Não me custará muito adivinhar que essa proposta não será aceite”, sustenta.

Vias alternativas seriam recusadas pelos clubes

Qualquer outra via, como um “play-off” ou uma final entre os dois primeiros classificados, teria de ser aceite em assembleia geral da Liga, visto que não está prevista nos regulamentos. Guilherme Aguiar duvida que os clubes chegariam a um consenso:

“Não há nenhuma norma que preveja uma situação destas, que se recorra a um apuramento diferente daquele que está previsto no regulamento: o campeão é aquele que chegar ao fim de todas as jornadas com o maior número de pontos. Ponto. A não ser que ela seja aprovada em assembleia geral da Liga, por todos os clubes, não vejo alternativa a uma situação dessas. Mais que improvável, seria manifestamente impensável para alguns dos clubes.”

Guilherme Aguiar assume que “tudo isto é uma enorme incógnita”. Contudo, realça que “primeiro está a saúde das populações”.

“Por muito problemática que seja a não realização destas competições, sobretudo do ponto de vista financeiro, é evidente que terão de ser ultrapassadas essas situações, pelo interesse que está aqui em causa, que é o da saúde pública”, frisa o antigo diretor executivo da Liga.

Esta sexta-feira, subiu para 112 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

Em Portugal, atingiu-se um total de 1.308 casos suspeitos, desde o início da pandemia, 172 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Na quinta-feira, Portugal entrou em "estado de alerta". O primeiro-ministro, António Costa, anunciou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, a partir de segunda-feira, o fecho de todas as discotecas e espaços similares e a proibição de desembarque de navios de cruzeiro.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.