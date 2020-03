Vice-presidente do Flamengo com coronavírus

Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo, testou positivo para o novo coronavírus e está internado num hospital em Brasília. De acordo com a imprensa brasileira, o dirigente testou positivo numa primeira análise, o segundo teste foi inconclusivo e o resultado do terceiro será conhecido esta sexta-feira.

Maurício Mattos esteve em Espanha, no final de fevereiro, numa visita ao Centro de Treinos do Real Madrid. Viajou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e com o vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira.

Ainda não houve qualquer comunicação do Flamengo sobre o assunto. Jorge Jesus orientou treino na quinta-feira e à noite, como ficou documentado nas redes sociais, assistiu a um jogo da equipa de basquetebol do clube carioca, na companhia do seu adjunto, João de Deus, e com os jogadores Gabriel Barbosa e Filipe Luís.