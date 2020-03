Saiba onde há futebol à porta aberta este fim de semana

A pandemia do novo coronavírus levou a que o futebol fechasse portas por quase toda a Europa, mas há exceções, com competições a decorrer à porta fechada e, inclusivamente, previsão de jogos abertos ao público. Durante a tarde de sexta-feira foram caindo alguns dos últimos resistentes, com a Liga alemã como ator principal, mas com outros países a cederem à ameaça da Covid-19, como Islândia, Chipre e Montenegro.

Há, no entanto, futebol agendado e, até ao momento, sem adiamento. Os casos mais flagrantes, de exposição, acontecem na Bielorrússia e em Inglaterra. Surpreendente a presença do antigo território da União Europeia neste mapa de futebol sem restrições, sob cenário de pandemia. A Premier League e EFL (English Football League), que organiza os três escalões abaixo da liga principal, estão encerradas, mas a National League, que organiza a 5.ª e a 6.ª divisões, decidiu manter os jogos à porta aberta.

São três séries com 70 equipas, sendo que o primeiro jogo do fim de semana já foi adiado, a pedido de um dos clubes intervenientes. Os responsáveis do Harrogate Town solicitaram a remarcação da partida com o Solihull Motors, porque quatro funcionários do clube estão de quarentena, devido ao novo coronavírus.

Na Bielorrússia, a federação local optou por manter os jogos da 2.ª mão dos quartos de final da Taça, com portas abertas ao público. Dénis Duarte, central português que joga nos campeões do Dínamo de Brest, conta à Renascença que, por agora, "o ambiente está calmo". "Não há muitos casos", justifica o jogador que está lesionado e por esse motivo não estará disponível para o desafio do Dínamo, frente ao Isloch, agendado para domingo.

A Federação de Futebol da Bielorrússia e a National League garantem estar a monitorizar a situação e, se necessário, tomarão "as precauções apropriadas".



Futebol à porta fechada

Estes dois casos excecionais ocorrem em competições pouco mediáticas, mas há campeonatos com algum peso, de uma segunda linha europeia, em que o futebol não para. Rússia, Ucrânia e Turquia decretaram futebol à porta fechada

Na Sérvia e na Hungria as federações também optaram pelo sistema de jogos sem público nas bancadas. Azerbaijão e Cazaquistão, cujos clubes contam para as competições da UEFA, também terão jogos à porta fechada.



Mais estádios abertos pelo resto do planeta

Abrindo a todo o planeta, para já, ainda está programado futebol à porta aberta na Austrália, no México e em alguns países africanos, como Tunísia, Nigéria, Gana, Quénia e África do Sul.



Na América do Sul, neste momento, estão suspensas as competições na Colômbia, no Peru e na Venezuela. No Brasil, os jogos dos campeonatos estaduais vão decorrer à porta fechada. Na Argentina, a liga principal também terá futebol sem público. Na Ásia, está previsto futebol em Singapura, no Vietname e na Índia, mas à porta fechada.

Todas estas decisões estão pendentes, como referem os organizadores de todas as competições, da evolução da pandemia do novo coronavírus.

O flagelo da Covid-19 está a interferir diretamente com os calendários nacionais e internacionais. Grandes competições agendadas para 2020 estão, neste momento, em equação. O Euro 2020, a Copa América e o torneio olímpico estão em causa.