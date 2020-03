Primeiro jogo cancelado na Alemanha

O jogo entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen foi cancelado, devido ao surto do novo coronavírus. É o primeiro desafio adiado na Liga alemã, que mantém jornada do próximo fim de semana ativa, com vários jogos programados para serem disputados à porta fechada.

A decisão de cancelamento da partida foi tomada pela autarquia de Bremen, depois de ter sido notificada pelas autoridades locais que se previa a presença de dois a três mil adeptos no exterior do estádio.

A Liga alemã é a única, entre os principais campeonatos, que ainda não decidiu suspender o futebol. Depois de Itália, Portugal e Espanha, Inglaterra e França também anunciaram o adiamento dos campeonatos.