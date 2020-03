Paralisação total do futebol europeu até setembro é cenário "em cima da mesa"

O presidente do sindicato dos jogadores acredita que a paralisação do futebol europeu até setembro é um cenário possível devido à pandemia do novo coronavírus.

"Seguramente estará em cima da mesa. Mesmo que, dentro de dois meses, a situação volte ao normal no que diz respeito a esta doença, será muito difícil que as coisas sejam logo retomadas a nível de ritmo competitivo, de normal funcionamento das instituições. Acho que tudo terá de ser feito por etapas”, disse.

A Bola Branca, Joaquim Evangelista lembra que “as entidades desportivas vão reunir-se na próxima terça-feira e não devem ser alarmistas, mas devem demonstrar responsabilidade”.

O futebol não pode ser a prioridade neste momento, acrescenta. “Queremos salvaguardar a nossa saúde e o nosso modo de vida em sociedade. Por muito respeito pelo futebol, neste momento preocupa-me a minha família, todos os cidadãos e o meu país".

A paralisação total do futebol europeu, já em velocidade-cruzeiro, pode ser ampliada por ordem da UEFA, até setembro. A possibilidade é avançada pelo "The Independent".

Segundo o jornal inglês, a UEFA estará a preparar-se para propor esse cenário na próxima terça-feira, dia para o qual está marcada uma reunião por vídeoconferência com representantes das 55 federações nacionais europeias, tal como da Associação Europeia de Clubes (ECA) e das Liga europeias.

Na prática, a confirmar-se, a proposta irá no sentido de adiar o Euro 2020 para 2021, bem como a suspensão das presentes edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa e de todos os campeonatos nacionais dos 55 países do continente.

A pandemia de Covid-19 já infetou mais de 140 mil pessoas e fez mais de cinco mil mortos.