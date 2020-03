As competições de futebol profissional em Inglaterra - Premier League - receberam ordem de suspensão até 3 de abril, devido ao novo coronavírus (Covid-19).

Os casos positivos de Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, e do treinador do Arsenal, Mikel Arteta, podem ter precipitado a decisão já tomada em Portugal, Espanha e França, entre outros.

A pandemia já fez 10 mortos, infetou 590 pessoas. Balanço aponta para 18 recuperados.