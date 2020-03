Futebol francês também interrompido

O futebol em França, à imagem do que está a acontecer por toda a Europa, também já foi suspenso, por tempo indeterminado, devido à propagação do novo coronavírus. A decisão foi tomada esta sexta-feira em reunião extraordinária do conselho de administração da Liga francesa e suspende já a próxima jornada, que se iniciava, esta noite, com a receção do Lyon, de Anthony Lopes, ao Reims.

De acordo com a Liga francesa, os campeonatos da primeira e segundas divisões “param até nova ordem”, depois de se entender que jogar à porta fechada não seria suficiente, face à inquietude de treinadores e jogadores.

“Como explicou ontem [quinta-feira] o Presidente da República, o interesse coletivo deve ser colocado acima de tudo. A urgência de hoje é a de conter a epidemia, proteger os mais vulneráveis e evitar saídas”, refere a Liga francesa, adiantando que voltará a reunir após a reunião agendada com a UEFA, na terça-feira.