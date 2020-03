Os políticos e os técnicos

O primeiro-ministro encontrou um principio básico para aplicar à gestão governamental da presente pandemia do coronavírus: os técnicos opinam e os governantes seguem essa opinião. Tal posição parece sensata e até apresenta uma vantagem adicional, ao desresponsabilizar o Governo de tomar medidas menos simpáticas – foram os técnicos que as indicaram...

Só que os técnicos – ou, se quisermos, a ciência – não primam pela unanimidade. Vejam-se as contraditórias opiniões que têm surgido sobre a localização do aeroporto complementar ao aeroporto da Portela. Prestigiados engenheiros e personalidades académicas de topo dizem cobras e lagartos uns dos outros, a favor ou contra um aeroporto no Montijo, invocando critérios científicos.

A própria ciência evolui e está cheia de pontos de vista contraditórios. Mais precisamente, ela avança quando uma teoria – a de Newton, por exemplo - é substituída por outra – como a de Einstein. Os médicos não tem todos as mesmas opiniões. E tal não acontece apenas por uns saberem mais de ciência médica do que outros.

Governar é sempre fazer política – a tecnocracia é uma forma de fazer política, disfarçada de ciência. Não tem sentido desprezar a ciência, negando, por exemplo, as alterações climáticas ou rejeitando as vacinas. Inversamente, menos sentido, ainda, terá apelar a soluções ditas científicas, mas que o não são, como aconteceu com o marxismo. Não deu propriamente um bom resultado.

As decisões de um governo, qualquer governo, são por natureza políticas, ainda que possam e devam assentar em argumentos técnicos e científicos respeitáveis. Na difícil crise de saúde pública que atravessamos, A. Costa até tem um líder da oposição, Rui Rio, que pede medidas ainda mais restritivas. Por outro lado, ouviu críticas de um seu ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, para quem ainda há uma “janela de oportunidade para fazer o melhor possível”, mas “parece evidente que, a cada hora que passa, ela se estreita cada vez mais”.

É saudável o debate público sobre as medidas a tomar face à situação inesperada que o coronavírus gerou, ainda que haja demasiados “treinadores de bancada”. Mas a hora é sobretudo de ação, sem pensar nos custos político-partidários. A menos que se concorde com Bolsonaro, que encara a pandemia como uma “pequena crise”, que tem origem na “fantasia” dos jornalistas.