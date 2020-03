Maior prova portuguesa de enduro adiada

O GP de Portugal de enduro foi adiado, devido à propagação do novo coronavírus. A decisão da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) era já esperada, depois do mesmo organismo ter adiado o GP de Portugal de motocrosse.

A prova de enduro, a maior a nível nacional, estava agendada para 17 a 19 de abril, em Marco de Canaveses. A FIM adiou, ainda, o GP de Espanha, que se iria realizar entre 24 e 26 de abril, em Lalin.

As novas datas para os eventos ainda não estão definidas. O Motor Clube do Marco confirmou, nas redes sociais, que está a debater a remarcação da prova com a FIM, com a Federação de Motociclismo de Portugal com a ABC Communication, promotora do evento.