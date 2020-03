Fórmula 1. GP do Bahrein e do Vietname adiados

Depois de cancelar o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, prova inaugural da temporada, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) optou também pelo adiamento dos GP do Bahrein e do Vietname. Assim, a temporada só deverá ter início no final de maio.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu adiar o Grande Prémio do Bahrein, que deveria acontecer entre os dias 20 e 22 de março no Circuito Internacional do Bahrein, assim como o Grande Prémio do Vietname, entre 3 e 5 de abril, no Circuito de Hanói.

Estas medidas ocorrem depois da FIA ter optado também por cancelar o Grande Prémio da Austrália, marcado para este domingo, 15 de março, na sequência de um caso positivo de Covid-19 que forçou à desistência da McLaren.

O Grande Prémio da China, que estava marcado para os dias 17, 18 e 19 de abril também já tinha sido adiado.

A FIA e a Fórmula 1 estão agora a consultar os promotores das corridas nos respetivos países para remarcar as corridas. Com estas alterações no calendário, o campeonato de 2020 só deverá começar no final de maio.

O cancelamento na Austrália é o primeiro de uma prova de Fórmula 1 desde o Bahrein em 2011. O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) tinha admitido, na quinta-feira, a possibilidade de os pilotos se recusarem a correr.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia. O número de infetados ultrapassou as 128 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios. Quase 70 mil dos infectados já recuperou.