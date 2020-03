Preços dos combustíveis vão registar descida histórica

Os preços dos combustíveis poderão ter uma das maiores quedas dos últimos anos, com a gasolina a ter margem para uma descida de 12 cêntimos por litro. De acordo com os cálculos do “Jornal de Negócios”, os preços do gasolina e gasóleo vão acompanhar o cenário negativo que se viveu no mercado petrolífero durante esta semana.



Ainda de acordo com o jornal, o preço da gasolina simples 95 pode cair 12 cêntimos para os 1,339 euros por litro o que, a acontecer, será um valor mínimo desde março de 2016.

Já o preço do gasóleo simples deverá sofrer uma depreciação de 9 cêntimos para os 1,248 euros por litro, um mínimo desde setembro de 2017.

Apesar de o preço do petróleo estar a recuperar esta sexta-feira, encaminha-se para a maior queda semanal dos últimos 12 anos, numa altura em que a guerra pelos preços, protagonizada por Arábia Saudita e Rússia, está a pressionar a cotação da matéria-prima.