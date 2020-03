​Coronavírus: Confederação do Turismo aplaude resposta do Governo, mas pede implementação rápida

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera que as medidas extraordinárias de contenção e mitigação do coronavírus Covid-19 anunciadas pelo Executivo são uma resposta à situação excecional que o país atravessa.



Mas, em comunicado, apela a que rapidamente sejam regulamentas e divulgadas para que a sua implementação possa ser feita em tempo útil às empresas.

A associação que representa o setor do turismo pede também ao Governo que, tendo em conta o período particular, “continue a manter uma atitude dinâmica, flexível e aberta à tomada de medidas críticas para os cidadãos e as empresas, ajustando-as permanentemente à evolução dos acontecimentos”.

Entre as medidas adotadas, a CTP destaca a criação de uma linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas, no valor de 200 milhões de euros e a simplificação do regime de lay-off. E também, a linha de apoio específica para o turismo, no valor de 60 milhões de euros, “que vai ao encontro ao proposto pelos agentes económicos do turismo ao Governo”.