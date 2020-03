Coronavírus. Bruxelas pronta para mobilizar 37 mil milhões de euros

A Comissão Europeia anunciou nesta sexta-feira uma resposta económica com vista a mitigar as consequências na economia das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.

A Comissão Europeia prevê mobilizar até 37 mil milhões de euros para facilitar liquidez à atividade económica. Uma parte será reorientada através de fundos estruturais, sobretudo para apoiar os sistemas de saúde dos Estados-membros que estão sob pressão, o mercado de trabalho e também as empresas em dificuldade.

O executivo europeu promete também flexibilidade em relação às ajudas de Estado que os governos decidam dar para apoiar as empresas dos setores mais afetados – e, nesse sentido, Bruxelas vai estudar com os governos mecanismos para ajudar setores como o turismo, a restauração e os transportes, além de esquemas para apoiar as pequenas e médias empresas (PME).

É ainda garantida flexibilidade nas regras do Pacto de Estabilidade para facilitar a despesa pública dos Estados-membros na sua ação contra a pandemia do coronavírus.

"Este é um importante pacote económico, mas temos que reconhecer que a situação evolui muito depressa”, afirmou Ursula Von der Leyen.