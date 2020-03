Emanuel Medeiros: “Adiamento do Euro 2020 está em cima da mesa”

A UEFA já suspendeu os jogos das provas europeias de clubes e na próxima semana o organismo que tutela o futebol do velho continente deverá decidir pelo adiamento do Europeu de 2020.

Emanuel Medeiros, presidente executivo da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), esteve esta semana com o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin e admite o adiamento da competição. “É um cenário em cima da mesa e a decisão que irá ser tomada, se for nesse sentido, ninguém o desejará, mas, se tiver que ser, há valores mais relevantes e todos temos que ter a compreensão para estas coisas”, refere em entrevista a Bola Branca.

Elogios a Ceferin

Na reunião mantida com o presidente da UEFA, Emanuel Medeiros percebeu as ideias de Aleksander Ceferin sobre um conjunto de decisões que estão a ser tomadas. “Por parte do presidente da UEFA há todo o esforço de procura das decisões mais adequadas ao momento difícil que se enfrenta. Admiro a coragem e determinação com que o Aleksander Ceferin tem enfrentado este desafio. Tive a oportunidade de lhe dizer, numa reunião que tivemos esta semana, que nenhum presidente de uma organização a nível internacional enfrentou um desafio tão exigente como este. A forma como a UEFA, Federações, Ligas e Sindicatos reagirem a este desafio irá determinar o futuro do desporto”, sustenta.

Mais de 30 Ligas suspensas

Na Europa, o novo coronavírus parou mais de 30 campeonatos. Emanuel Medeiros considera que o futebol está a ter a coragem que se exige. “Estamos perante uma situação excecional, sem precedentes que diz respeito a todos e que convoca todos para participar numa solução coletiva. É um momento decisivo. A palavra que se impõe é coragem a todas as organizações desportivas. Mais do que o entretenimento e as sinergias positivas que o desporto pode oferecer, estão em causa valores mais importantes, como a saúde pública e a sobrevivência. Também será relevante a coordenação e um esfoço entre países, autoridades de saúde e autoridades desportivas”, considera.