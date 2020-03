LF Vieira: "Nesta batalha, somos todos do mesmo clube"

Luís Filipe Vieira publicou mensagem, esta sexta-feira, detalhando todos os procedimentos levados a cabo pelo Benfica no combate ao novo coronavírus. Uma mensagem de união, sem distinções: "Nesta batalha, somos todos do mesmo clube". "A forma como, em conjunto, atuarmos para superarmos este momento, será sempre o melhor dos títulos para todos nós", reforça.

O presidente do Benfica esclarece que o clube "desenvolveu um vasto conjunto de ações e iniciativas, de acordo com um exigente Plano de Salvaguarda integrando as recomendações da Direção-Geral de Saúde e demais entidades competentes".

"Plano que levou à adoção de um sistema de teletrabalho que permitiu o envio para casa de cerca de 200 funcionários e em que, de forma atempada, se programou o acompanhamento do treino dos atletas à distância, nas suas residências face à suspensão em grupo de todas as atividades desportivas.Vivemos um momento de emergência de saúde pública a nível mundial, sem paralelo na história de todos nós", justifica.



Os futebolistas estão também em recolhimento domiciliário, tendo na sua posse "um exigente plano específico pormenorizado previamente estruturado e planeado, entrando de imediato em vigor, de forma a mitigar os efeitos desta paragem e garantir a manutenção dos necessários níveis físicos adequados a atletas de alta competição".

Recordando que "é a nossa própria sobrevivência que está em causa", Vieira recomenda, também, às Casas do Benfica e a outras instituições ligadas ao clube que "evitem concentrações em grupo e obedecer às mais recentes decisões e recomendações do Governo para espaços públicos".