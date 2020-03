Coates: "Queremos todos voltar ao campo o mais depressa possível"

Sebastián Coates mandou, esta quinta-feira, uma mensagem aos adeptos do Sporting e "do futebol em geral", a pedir para que cumpram todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) de controlo da propagação da pandemia do novo coronavírus, para que o campeonato possa ser retomado o quanto antes.

"Os jogos estão suspensos, mas queremos todos voltar ao campo o mais depressa possível. Se todos fizermos o mais correto, estaremos a contribuir para isso. Peço por isso aos adeptos do Sporting em particular e do futebol em geral, que sigam as recomendações da DGS para estarmos todos mais protegidos", escreveu o central do Sporting, no Instagram.

Coates elencou, então, as recomendações da DGS: "Lava as mãos com água e sabão com frequência durante pelo menos 20 segundos. Se não tiveres água ou sabão podes usar uma solução à base de álcool. em cuidado com os contactos sociais. Sempre que possível, permanece em casa. Em caso de dúvidas ou de sintomas (tosse e febre) não vás ao Hospital, contacta a linha SNS 24, através do 808 24 24 24."

A Liga de Clubes decretou, esta quinta-feira, a suspensão das competições profissionais de futebol por tempo indeterminado e aconselhou os clubes a parar, também, os treinos, de forma a combater a pandemia.