"Super Dragões" não vão estar em Famalicão, mas preparam apoio na autoestrada

Fernando Madureira, líder dos "Super Dragões", garante que a claque vai seguir o comunicado do FC Porto, que pede para que os adeptos não marquem presença no exterior do estádio do Famalicão.

Em declarações a Bola Branca, Fernando Madureira esclarece que a claque vai apoiar a equipa na autoestrada, no percurso da equipa desde o hotel até ao estádio.

"Mediante o comunicado do Porto, vamos evitar a concentração de pessoas em Famalicão e colocar pessoas pelo caminho que o autocarro vai fazer, desde o hotel até Famalicão, de forma a minimizar os riscos. Estamos conscientes, não queremos aglomerar as pessoas. Vão estar espalhadas pela autoestrada e dar o apoio à equipa no trajeto", explicou.

Em comunicado, o FC Porto apelou para que os "cumpram rigorosamente estas indicações, pois o objetivo é, justamente, evitar a aglomeração massiva de pessoas, seja no exterior do estádio em Famalicão, seja noutros recintos desportivos ou noutros locais, de modo a precaver a propagação do vírus".

No entanto, Fernando Madureira esclarece que espera que o campeonato seja adiado: "O futebol sem adeptos não é viável, é contranatura. Se a situação se mantiver, vão parar o campeonato e os jogos não se vão realizar".