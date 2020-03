Sérgio Conceição eleito treinador do mês da I Liga

Sérgio Conceição foi distinguido pelos seus pares como melhor treinador do mês de fevereiro da I Liga.

O prémio é escolhido através dos votos dos treinadores da divisão. O treinador do FC Porto recebeu um total de 23,42% dos votos e superou Micael Sequeira, adjunto do Braga, com 21,62%, e Vítor Oliveira, do Gil Vicente, com 16,22%.

Em fevereiro, o FC Porto venceu os seus quatro jogos e subiu à liderança do campeonato. Bruno Lage, que foi eleito o melhor treinador do mês em janeiro, não figura na lista.