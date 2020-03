​Primeiro deputado em quarentena devido ao coronavírus

Veja também:

João Gonçalves Pereira, do CDS, é o primeiro deputado em quarentena por causa do surto de coronavírus, apurou a Renascença.



João Gonçalves Pereira está em isolamento por iniciativa própria, como medida de precaução, depois de contactado com a ex-líder do CDS Assunção Cristas, que está em quarentena.

Após uma conversa com a direção do grupo parlamentar, foi decidido que era melhor o deputado ficar em casa até serem conhecidos os resultados das análises de Assunção Cristas.

O número de casos confirmados de coronavírus em Portugal aumentou esta quinta-feira para 78, indicou a Direção-Geral da Saúde.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira que o coronavírus é uma pandemia.

A Assembleia da República decidiu esta quinta-feira suspender todas as visitas guiadas e admissão de grupos de visitantes para evitar o risco de transmissão do novo coronavírus, adiando ainda todos os eventos como conferências ou apresentações de livros.

"Por despacho do Secretário-Geral da Assembleia da República, e na sequência da aprovação do Plano de Contingência, dá-se conhecimento das medidas adicionais agora adotadas para evitar o risco de transmissão do Covid-19 e garantir a necessidade de funcionamento da Assembleia da República como órgão de soberania" refere o comunicado.

[notícia atualizada às 17h05]