Coronavírus. "Quem tiver certezas está enganado", diz Jerónimo

O secretario-geral do PCP confessa que não sai descansado da reunião com o primeiro-ministro sobre a epidemia causada pelo novo coronavírus. A complexidade dos problemas que o país e o mundo enfrentam é de tal ordem que "hoje, quem tiver certezas certas sobre esta cenário que está colocado, está enganado", diz Jerónimo de Sousa.



Mas é num quadro sem tensão alarmista e com sentido de responsabilidade que vão encontrar-se soluções, acredita o PCP, que se mostrou solidário: "Não faltará nenhum apoio para que o nosso país saia desta curva apertada", garantiu.

Sem adiantar as medidas anunciadas pelo Governo, Jerónimo de Sousa destaca algumas das preocupações que trouxe, relacionadas com a defesa dos salários e direitos dos trabalhadores, a preocupação com as pequenas e médias empresas, que precisam de algum apoio, e o reforço do SNS, onde defende mais contratações.