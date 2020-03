​Coronavírus: Bloco defende requisição dos meios e equipamentos dos privados

Veja também:

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) já está a ter muita pressão é previsível que tenha ainda mais pressão, por isso não se deve pôr de parte a necessidade de requisição de meios e equipamentos e instalações ao setor privado, defende Catarina Martins.



A líder do Bloco de Esquerda (BE) falava aos jornalistas no final de uma longa reunião com o primeiro-ministro, que esta quinta-feira está a ouvir os partidos sobre as medidas para fazer face à situação de pandemia causada pelo novo coronavírus.

A coordenadora do Bloco de Esquerda defende que precisamos de ter "toda a capacidade instalada no nosso país para responder à crise que estamos a viver", justificando com a pressão que o SNS já está a sentir e que deve, previsivelmente, aumentar.