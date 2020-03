PJ participa em fase final de operação internacional de combate ao tráfico de droga

A Polícia Judiciária participou, no Montenegro, na fase final de uma operação internacional que levou ao desmantelamento de "uma poderosa organização criminosa" de tráfico de droga e à detenção de oito pessoas.

Este grupo, constituído maioritariamente por pessoas originárias de países da região dos Balcãs, dedicava-se à introdução na Europa de "grandes quantidades de cocaína" transportada por via marítima a partir da América Central.

Em comunicado, aquela polícia sublinha que durante a fase final desta operação, que decorreu em simultâneo no Montenegro, na Sérvia e na Croácia, foram detidos oito homens, sendo um deles o provável líder da organização criminosa agora desmantelada.

A PJ refere que esta investigação se iniciou em 2017 no Montenegro e já permitiu à Polícia Judiciária, no final do mês de agosto de 2018, desencadear uma outra operação que levou à localização e apreensão de um veleiro, no arquipélago dos Açores, que transportava 840 quilos de cocaína.

Na altura, foram detidos todos os tripulantes, dois homens e duas mulheres de nacionalidades montenegrina, sérvia e bósnia, e foram recolhidos "relevantes elementos probatórios que contribuíram para a identificação e responsabilização de importantes membros da organização criminosa agora desmantelada".

A PJ refere ainda que as investigações também contaram com o apoio da Europol.