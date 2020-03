Macau já não tem casos de coronavírus há mais de um mês. Qual foi a chave do sucesso?

Entre as mais marcantes, a quarentena que se estendeu a dezena de milhões de pessoas por tempo indeterminado em várias cidades do país, a proibição de circulação, ou a construção de hospitais em poucos dias com mais camas para infetados.

Será excessivo fazer extrapolações ou comparações com o que agora se passa em Portugal, porque estamos a falar de um território com pouco mais de 670 mil habitantes, e com uma economia fortemente dependente dos casinos. Ou seja, apesar do alto impato económico do fecho dos espaços de jogo, a implementação dessa difícil decisão condiciona o resto da sociedade, tornando a efetividade da globalidade das medidas maior.

“Em caso de dúvida é melhor maiores restrições à vida das pessoas, mesmo que cause dor, mas que possa aliviar a situação a médio prazo”. É assim que João Marques da Cruz, administrador da Companhia Elétrica de Macau e da EDP, que vive entre Macau, Hong Kong e Lisboa define as melhores práticas para atuar numa situação de pandemia. O mesmo não tem dúvidas de que as medidas draconianas, entre as quais a quarentena de mais de duas semanas, ajudaram o antigo território sob administração portuguesa a estancar o número de infetados nos 10 casos . Há mais de um mês que não se registam novas infeções.

Coesão do Governo

O presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa em Macau, José Manuel Esteves, salienta a coesão de todo o Governo na abordagem a esta crise. “Não foi só na área da saúde, houve uma intervenção coordenada de todas as estruturas, desde a segurança interna,à economia, às finanças, e ao turismo”, enumera o médico.

O mesmo José Manuel Esteves elogia as conferências de imprensa diárias com representantes de todas as áreas do Executivo, que iam explicando às pessoas as medidas aplicadas, o que contribuiu para que houvesse uma grande tranquilidade no seio da população.

A presidente da Casa de Portugal, Amélia António, concorda que esta transparência dos políticos foi decisiva para o comportamento da população. Assim, quando o chefe do Executivo da RAEM, Ho Iat Seng, garantiu que não faltaria comida nos supermercados, porque o abastecimento estava garantido, as pessoas não tentaram açambarcar os alimentos essenciais.

“Nunca faltou nada. As pessoas sempre acreditaram naquilo que lhes era dito”, explica.

Quarentena forçada por mais de duas semanas

Já o administrador da Companhia Elétrica de Macau (CEM) não tem dúvidas de que o sucesso da RAEM está relacionado com o facto de tudo ter fechado em simultâneo. O encerramento dos casinos foi a decisão que teve mais impato, porque a maior parte das atividades económicas estão relacionadas com o jogo. Os serviços públicos ficaram reduzidos ao mínimo, e as escolas fecharam.

Os casinos, recorde-se estão contratualmente obrigados a testar abertos 24 horas por dia, 365 dias por ano, e pela primeira vez desde que há memória não abriram as portas durante tanto tempo.

“Em Macau, tudo está interligado com os casinos e como consequência todo o comércio fechou. As pessoas não tinham para onde ir, e a isso somaram-se políticas muito ativas de teletrabalho nas grandes empresas de Macau, nomeadamente a CEM”, recorda João Marques da Cruz.