Governo anuncia esta noite medidas anti-coronavírus. Costa faz apelo aos jovens sem aulas

Veja também

A reunião do Conselho de Ministros foi interrompida e irá ser retomada às 20h00. Altura em que o primeiro-ministro deve anunciar novas medidas para conter o surto do novo coronavírus, como um eventual encerramento dos estabelecimentos de ensino.

António Costa reúne-se esta quinta-feira à tarde com todos os partidos com assento parlamentar, para os ouvir e lhes comunicar quais as orientações do Governo.

“Entendi que era o momento de ouvir todas as lideranças partidárias. O Conselho de Ministros está suspenso, vou informar os líderes partidários do conjunto de medidas que estão preparadas, quero ouvir a sua opinião e o Conselho voltará a reunir às 20h00 para podermos tomar as decisões finais”, disse o primeiro-ministro.

"Este é um daqueles momentos em que é essencial que o país sinta que os agentes políticos estão todos convergentes naquilo que é o objetivo comum, que é conter o mais possível a expansão desta pandemia e estarmos nas melhores condições possíveis para responder às necessidades de tratamento de todos aqueles que estão e venham a estar infetados, procurando minorar, o mais possível, o impacto desta pandemia, desde logo relativamente à vida das pessoas e procurar, o mais possível, que haja qualquer morte", sublinhou.