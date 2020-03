Coronavírus. Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos está em quarentena

O Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, está em isolamento domiciliário após ter sido determinada pelas autoridades de saúde a quarentena de todos os profissionais e o encerramento por duas semanas da USF de Camarate, em Lisboa.

A medida surge na sequência “da confirmação de um caso positivo de COVID-19 entre esses profissionais”.



No entanto, em comunicado o mesmo sindicato afirma que esta “condicionante não impedirá a continuidade da sua intervenção sindical com o recurso as tecnologias de informação e comunicação”.



“O Secretário-Geral do SIM apela a toda a população para que cumpra com o maior civismo as determinações das autoridades de saúde”, remata o SIM.

Em Portugal há neste momento identificados 78 casos confirmados, numa altura em que a Organização Mundial de Saúde determinou que o coronavírus entrou na fase de pandemia. O primeiro-ministro, António Costa, vai anunciar ao país novas medidas de combate a esta situação.