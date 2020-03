Coronavírus. Primeiro caso de paciente curado em Portugal

Veja também:

O primeiro caso de um paciente curado em Portugal, depois de contrair o novo coronavírus (Covid-19), foi conhecido esta quinta-feira.

O paciente estava internado no Hospital de São João, no Porto.

A notícia foi confirmada à Renascença por fonte hospitalar.

Os últimos dois testes realizados ao doente em questão deram negativo.

O individuo já não apresenta sintomas e vai ter alta esta quinta-feira.

O número de casos confirmados de coronavírus em Portugal aumentou esta quinta-feira para 78, indicou a Direção-Geral da Saúde.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira que o coronavírus é uma pandemia.

O governo português vai anunciar esta quinta-feira à noite medidas para tentar conter o surto, como um eventual encerramento dos estabelecimentos de ensino.

O primeiro-ministro, António Costa, promete medidas para breve e aproveitou para deixar um apelo aos estudantes que estão sem aulas. “Que compreendam que devem ter um esforço acrescido na sua circulação, evitando situações de convívio.”

"A deslocalização do contacto do espaço educativo para outros espaços de convívio não resolve o fundo do problema, só deslocaliza os riscos. O apelo que eu faria é que todas as pessoas que estudam ou trabalham em entidades que têm sido encerradas compreendam que devem ter um esforço acrescido de contenção na sua circulação social. Todos devemos procurar evitar essas situações de convívio. Ninguém pense que não é pelo facto de não estar na sala de aula, mas noutro espaço de convívio, que o risco de contaminação é menor", apela o chefe do Governo.