Coronavírus. Longas filas nos Jerónimos e Torre de Belém. Porque ainda não fecharam?

Como resposta, quer a Torre de Belém, quer o Mosteiro dos Jerónimos limitaram as entradas nos monumentos. Só entram grupos de 30 pessoas de cada vez na Torre de Belém e três outros grupos de 30, separadamente, na Igreja dos Jerónimos, Claustro e piso térreo. O condicionamento de entradas está a gerar longas filas de turistas de várias nacionalidades em frente dos monumentos.

Esta manhã era visível na praça em frente aos Jerónimos uma longa fila de turista. A Direção-Geral do Património Cultural deu indicações na segunda-feira do plano de contingência a implementar em palácios, monumentos e museus. As medidas passam pelo cancelamento de atividades públicas e o encurtar do período de atendimento ao público.

Enquanto decorre o conselho de ministros e é aguardada decisão do Governo de resposta à pandemia de Covid-19, os diretores dos monumentos de Belém, uma das zonas mais procuradas por turistas manifestam preocupação. Todos os dias estão a chegar milhares de pessoas a Lisboa em cruzeiros. Não há qualquer controle e monumentos como os Jerónimos e Torre de Belém são os mais procurados por quem nos visita.

O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém estão entre os monumentos nacionais mais visitados. Os dados mais recentes indicam que os Jerónimos ultrapassaram, em 2018 um milhão de visitantes. Registou 1.079.459 entradas, seguido da Torre de Belém, o segundo monumento mais procurado com mais de 450 mil visitas.

Numa altura em que muitas autarquias do país, incluindo as das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto já decidiram através de medidas temporárias para reduzir o risco de exposição e contágio Covid-19 encerrar monumentos, museus e outros espaços culturais, os responsáveis dos monumentos nacionais aguardam com expectativa para saber o que o Governo decide.

Recorde-se que face ao novo coronavírus, o Governo recomendou recentemente a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. Ordenou também a suspensão temporária de visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas. Muitos eventos nacionais – feiras, espetáculos culturais e conferências – foram cancelados.

Em Lisboa, a autarquia gerida por Fernando Medina apenas não fechou ao público o Castelo de São Jorge. A nível internacional grandes museus como o Prado, em Madrid já fecharam portas e anunciaram que vão intensificar a visibilidade digital através do site durante este período de pandemia. Também o Museu do Louvre, em Paris, está a condicionar as entradas nesta altura.