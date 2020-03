Coronavírus. Governo vai decretar encerramento das escolas

Veja também:

O Governo português vai decretar o encerramento das escolas a partir de segunda-feira por causa da pandemia de coronavírus.

A medida que afeta cerca de dois milhões de alunos deverá ficar em vigor durante, pelo menos, duas semanas.

Na prática as escolas poderão estar encerradas durante cerca de um mês, uma vez que as férias da Páscoa começam a 30 de março e terminam a 13 de abril.

A decisão será anunciada no final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira. O encerramento de todas as escolas contraria o parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública.

O Governo também poderá ordenar o encerramento de outros espaços de convívio e diversão como discotecas, cinemas, museus ou teatros.