Coronavírus. Governo da Madeira proíbe cruzeiros na ilha

O presidente do Governo Regional da Madeira acaba de anunciar, nesta quinta-feira de manhã, novas medidas de contingência devido ao novo coronavírus (Covid-19). Na segunda-feira, começa o controlo no aeroporto e os cruzeiros estão impedidos de atracar.

Todos os passageiros que derem entrada no aeroporto do Funchal passam a ter controlo de temperatura e preenchimento de inquérito. No total, serão cerca de 10 mil pessoas a serem controladas todos os dias.

Com a proibição de cruzeiros e iates atracar, cerca de 50 a 60 mil pessoas não vão desembarcar até ao fim de março, contabilizou Miguel Albuquerque em conferência de imprensa nesta quinta-feira, onde apresentou as novas medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar cidadãos e empresas face à pandemia.

Além de referir que todas as viagens vão sofrer atrasos nos próximos dias e reconhecer algum desconforto face às medidas de segurança que estão a ser adotadas, o presidente do Governo Regional da Madeira reforçou o aviso para que as pessoas evitem, a “todo o custo”, viajar para países em risco.

Garantiu ainda que a Madeira está dotada dos meios e procedimentos adequados à contenção do fenómeno. “A própria população tem de saber disso”, sublinhou.

Quanto ao abastecimento de bens, sobretudo alimentares, Miguel Albuquerque pede calma à população e assegura estar tudo garantido, mas admite que pode ser necessário recorrer a uma requisição civil.

A compra desmedida de bens alimentares e outros nos supermercados não tem razão de ser, até porque, sublinha, “amanhã chega um navio e segunda chega outro para descarregar mercadorias.” O reabastecimento está assegurado e controlado, afirmou.

Miguel Albuquerque revelou ainda que as recomendações em curso são de que as viagens de finalistas sejam adiadas.