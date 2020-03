Coronavírus. Escolas particulares não encerram até ordem do Governo

Veja também:

No âmbito do plano de contingência para combater o novo coronavírus, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) não encerra escolas, mas cumprirá essa determinação se chegar por parte das autoridades de saúde.

Em comunicado, a AEEP garante que “qualquer estabelecimento de ensino cujo encerramento, parcial ou total, venha a ser decretado pelas autoridades de saúde, deve cumprir imediata e integralmente essa determinação”.

Fica ainda o apelo: “Mais salientamos que qualquer ausência de alunos por estes motivos deve implicar o seu isolamento preventivo e não um período de férias acrescido”.

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo decidiu

justificar a falta dos alunos que invoquem receio de contágio por Covid-19.

Durante este período, não haverá avaliações nem introdução de matérias novas e apenas "consolidação de matéria já dada".

Apesar disso, os estabelecimentos de ensino continuam abertos, mas devem começar a “preparar instrumentos de ensino a distância que permitam fazer face a eventual encerramento prolongado”.

Segundo a AEEP, estas medidas “devem ser temporárias, não exclusivas, podendo vir a ser adotadas outras medidas consoante a especificidade de cada escola”.

“A evolução da pandemia pode levar a alterações ao parecer das autoridades de saúde em qualquer momento”, acrescentam.

O número de casos confirmados de coronavírus em Portugal aumentou esta quinta-feira para 78, indicou a Direção-Geral da Saúde.

A Organização Mundial de Saúde declarou na quarta-feira que o coronavírus é uma pandemia.