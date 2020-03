Coronavírus. ​Equipa médica e funcionários do Hospital Privado de Braga em quarentena

Veja também:

Uma equipa médica e funcionários do Hospital Privado de Braga está "em quarentena" depois de terem estado em contacto com casos positivos de Covid-19, confirmou à agência Lusa fonte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).



Segundo a mesma fonte, "mais de uma dezena" de pessoal "entre médicos e auxiliares" foi posto de quarentena.

"Há efetivamente uma equipa médica do Hospital Privado de Braga em quarenta. Entre profissionais de saúde e técnicos o que sabemos é que são mais de uma dezena", disse o sindicalista.

Os profissionais, explicou a fonte, foram encaminhados para o Hospital de S. João, no Porto e para o Hospital de Braga.

"Na origem da decisão está o contacto com casos confirmados de doentes com Covid-19", explicou a fonte.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, há 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.