Coronavírus em Portugal. ​“Não adianta fechar tudo e não fechar as escolas”

Veja também:

Lisboa, 12 de março de 2020. Às 9h00, à porta de uma escola, tudo parece um dia normal. Pais que deixam as crianças e saem apressados para o trabalho. Mas não é um dia normal. Os estabelecimentos de ensino públicos a nível nacional continuam abertos, mas no Agrupamento das Laranjeiras, em São Domingos de Benfica, a Junta de Freguesia suspendeu as atividades extra-curriculares e a componente de apoio à família que permite que as crianças entrem mais cedo e fiquem até mais tarde.



“Hoje tem de vir buscá-la às 16h00”, avisam junto ao portão as assistentes operacionais da Escola António Nobre.

Muitos pais não entendem porque é que as escolas não fecharam e porque é que esta, em particular, está a funcionar a meio-tempo. “A gestão é difícil. Quem tem que trabalhar todos os dias, é difícil gerir a logística com metade da escola fechada”, desabafa à reportagem da Renascença Cristiano José, pai de um aluno do 1.º ano.

Aparentemente tranquila, Maria Fernanda despede-se da sua filha que anda no jardim de infância. “As pessoas estão muito assustadas, estão histéricas. Faltam coisas no mercado, não é preciso tanto, mas toda a precaução é válida”, diz esta mãe que não esconde o que gostaria que acontecesse: o fecho das escolas.

“Não adianta fechar tudo e não fechar as escolas”, diz.