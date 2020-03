Coronavírus. CP reforça controlo e flexibiliza reembolsos

A CP - Comboios de Portugal anunciou, esta quinta-feira, que ajustou as condições de reembolso de bilhetes face ao "carácter excecional da situação" relativa ao surto do Covid-19.

Segundo um email enviado aos utilizadores, a empresa oferece agora "maior flexibilidade aos clientes que pretendam desistir da viagem de comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Turísticos".

"O reembolso, sem taxas, deve ser solicitado nas bilheteiras mediante apresentação do pedido até 3 horas antes da partida do comboio da estação de origem do cliente",é dito em comunicado, também publicado no site da Comboios de Portugal.

Para além disso, a CP também garante estar a tomar medidas preventivas para minimizar a possibilidade de contágio e está a preparar "espaços em locais específicos destinados ao apoio a Clientes que apresentem situação suspeita".