Coronavírus. Assunção Cristas está de quarentena

Assunção Cristas, ex-líder do CDS e vereadora na Câmara de Lisboa, está de quarentena por ter contatado no sábado com uma pessoa infetada com Covid-19.

A vereadora estava na reunião de câmara desta quinta-feira de manhã quando foi avisada de que um amigo com quem tinha estado no sábado está infetado com o novo coronavírus. Foi para casa, para guardar o período que será indicado de quarentena.

A sessão de câmara, eu tinha começado pelas 9h30, foi suspensa e irá decorrer mais tarde noutra sala.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há um total de 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 1.857 do que na quarta-feira.