Carta aberta a António Costa. ​Conselho de Escolas Médicas apela a medidas restritivas

O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro em que apela a adoção imediata de “medidas restritivas” para conter o surto de coronavírus no país.



“A evidência científica que tem sido gerada nos países nos quais foram confirmados casos antes dos registados em Portugal favorece a adoção de medidas restritivas o mais precocemente possível”, refere a missiva dirigida a António Costa.

O Conselho de Escolas Médicas recorda os bons resultados de medidas restritivas aplicadas noutros países, como a China, e critica o Conselho Nacional de Saúde Pública por, na quarta-feira, se ter “limitado a remeter as decisões para as Autoridades de Saúde”.

A carta aberta chega mesmo a colocar em causa a “competência” do Conselho Nacional de Saúde Pública para lidar com uma pandemia como a do coronavírus.

“Assim, gostaríamos que V. Ex.ª implemente já e de forma efetiva as práticas restritivas que tão bons resultados deram em contextos adversos como os da China, Macau e Coreia do Sul, se necessário ouvindo – no mais curto espaço de tempo possível – peritos internacionais com experiência bem-sucedida na resposta a epidemias e, idealmente, a esta pandemia”, sublinha o Conselho de Escolas Médicas.

Em declarações à Renascença, Fausto Pinto, presidente do Conselho de Escolas Médicas, lembra o caso e as consequências nos países que se limitaram a ser reativos perante o coronavírus.

“Temos o exemplo de países que foram reativos. Somos contra isso, é um modelo antigo de saúde pública”, sublinha Fausto Pinto.