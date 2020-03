Associação de diabéticos suspende consultas por causa do coronavírus

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) suspendeu todas as consultas presenciais, substituindo-as por consultas online, por causa do coronavírus.

Numa nota enviada à Renascença, a APDP explica que a medida se justifica com o desejo de minimizar o risco de contágio quer dos diabéticos, quer dos profissionais da instituição.

As únicas exceções aplicam-se a “primeiras consultas ou consultas que impliquem algum tipo de intervenção terapêutica terão de ser feitas presencialmente, como é o caso da oftalmologia, tratamentos de pé diabético, ou intercorrências”.

“As pessoas com diabetes enfrentam um maior risco de complicações quando lidam com infeções como a gripe ou as pneumonias e o mesmo acontece com o covid-19 e por isso a APDP está a tomar todas as medidas necessárias para proteger as pessoas que são tratados na instituição”, lê-se, no comunicado.

A APDP recorda ainda que, “à semelhança de outras situações, as pessoas com diabetes devem ter em casa medicação para a diabetes em quantidade suficiente para um mês, assim como material de autovigilância da diabetes e toda a medicação que tomam habitualmente para outras condições”.

“É ainda conveniente ter medicação para a febre, necessitando de uma maior vigilância e controlo”, conclui a nota.

A APDP conta com cerca de 15 mil associados em Portugal.