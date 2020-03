Tom Hanks anunciou estar infetado com Covid-19

O surto do novo coronavírus chegou às celebridades. Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, anunciaram estar infetados com Covid-19.

"Sentimo-nos um pouco cansados, como se tivessemos resfriados, e algumas dores no corpo. A Rita teve alguns arrepios que foram passando e alguns episódios de febre. Para fazer as coisas como deve ser, fomos testados para o coronavírus e deu positivo", disse o ator, no Instagram.

"Vamos ser testados, observados e isolados durante o tempo que as autoridades de saúde e segurança determinarem, acrescentou.

Trata-se do primeiro caso de covid-19 conhecido entre celebridades e, por isso, a notícia está a correr mundo.