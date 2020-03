Coronavírus. Espanha quase duplica número de mortos em 24 horas

Espanha registou até agora 84 mortos com coronavírus (37 a mais do que quarta-feira) e 2.968 casos confirmados de contaminação (816 mais), segundo a última atualização feita esta quinta-feira a meio do dia pelas autoridades sanitárias do país.

Quase metade do total de infetados está na região de Madrid (1.388), que é a comunidade mais afetada juntamente com o País Basco (346), Catalunha (260) e La Rioja (205).

Estes são os últimos números dados pelo Centro de Coordenação de Alertas Emergências Sanitárias, que também sublinha que há 189 casos de pessoas que receberam alta hospitalar e estão dadas como curadas desde o início do surto.

Os dados de casos positivos para as restantes comunidades são: Andaluzia (115), Castela- Mancha (115), Valência (94), Castela e Leão (92), Navarra (73), Aragão (64), Canárias (51), Astúrias (47), Galiza (35), Múrcia (26), Baleares (22), Extremadura (19) e Cantábria (16).

As cidades espanholas no norte de África de Ceuta e Melilla ainda não têm casos confirmados.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

O número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu para 78 em Portugal, mais 19 do que os contabilizados na quarta-feira, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, há 637 casos suspeitos, dos quais 133 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 4.923 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.