Rudy Gobert acusa coronavírus e NBA suspende toda a competição

A NBA suspendeu toda a competição, depois do francês Rudy Gobert ter sido diagnosticado com coronavírus.

Os alarmes soaram precisamente antes do arranque do Oklahoma City Thunder contra os Utah Jazz. Rudy Gobert já teria sido testado para o vírus antes da partida e os resultados terão surgido precisamente antes do "tip-off".

O francês revelou sintomas do vírus Covid-19. Elementos da estrutura dos Jazz informaram a equipa de arbitragem e os comissários decidiram suspender a partida e não foi preciso esperar muito para que a NBA decretasse a suspensão de toda a prova, sem data definida para o regresso.