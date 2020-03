Coronavírus. Federação portuguesa de surf suspende todas as provas

A Federação Portuguesa de Surf suspendeu, esta quinta-feira, "todas as provas e eventos do seu quadro competitivo por prazo indefinido", devido à pandemia do novo coronavírus, e pediu a outras entidades organizadoras que façam o mesmo.

O comunicado federativo justifica a decisão com o "imperativo dever de proteção da sua comunidade de associados, atletas, adeptos e sociedade em geral", e pede que outros eventos que tenha homologado em Portugal sejam adiados. Entre as provas afetadas, para além de vários campeonatos de formação, está a Taça de Portugal, marcada para abril na Costa da Caparica. Coronavírus em Portugal

Esta quinta-feira, subiu para 78 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS). A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 637 casos suspeitos, desde o início da pandemia, 133 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais. Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a suspensão do campeonato por tempo indeterminado. A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.