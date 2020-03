Vitória de Guimarães vai "sentir o eco" do apoio dos adeptos frente ao Sporting

O Vitória de Guimarães não terá adeptos no Estádio D. Afonso Henriques, contudo, sentirá o "eco" do seu apoio, na receção ao Sporting, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

A Liga decretou que todos os jogos desta ronda da I Liga (sem prazo definido) serão disputados à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus. Em videoconferência de antevisão do jogo com o Sporting, o treinador do Vitória, Ivo Vieira, assumiu que "não é a mesma coisa.

"É verdade, mas a atacar, a jogar, vamos sentir o eco em toda a cidade da nossa força, mesmo que seja fora do estádio", afiançou, esta quinta-feira.

De resto, Ivo Vieira salientou que todos têm de "respeitar" as recomendações da Liga e da Direção-Geral de Saúde (DGS), no que toca às medidas de prevenção e controlo da propagação do novo coronavírus.

Quanto ao jogo, propriamente dito, Ivo Vieira não escondeu que a mudança de treinador no Sporting, de Silas para Rúben Amorim, confunde um pouco a preparação. No entanto, mostrou-se confiante num bom resultado:

"Temos de ser muito competitivos e respeitar muito o que temos de fazer. Independentemente das alteraçoes, o Sporting é sempre uma equipa muito forte em todos os campos e difícil de bater."

Coronavírus em Portugal





Esta quinta-feira, subiu para 78 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a DGS.

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 637 casos suspeitos, desde o início da pandemia, 133 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.