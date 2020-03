Próximas duas jornadas do campeonato transmitidas em sinal aberto

A Sport TV informou, esta quinta-feira, que vai transmitir os jogos das próximas duas jornadas do campeonato em sinal aberto, no canal Sport TV+.

"Esta medida visa garantir o acesso da população a estes conteúdos, ao mesmo tempo que permite que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto", pode ler-se, no comunicado da estação televisiva.

A medida não se estende ao Benfica-Tondela, cujos direitos pertencem à BTV, canal oficial do clube da Luz e que é transmitido em sinal fechado.

Todos os jogos da 25.ª jornada do campeonato serão realizados à porta fechada, como medida de contenção do surto pandémico de coronavírus.

Contudo, há possibilidade de a jornada nem sequer se realizar. O grupo de emergência do futebol pondera suspender o campeonato - decisão que fica à espera do Conselho de Ministros, que reúne, esta quinta-feira, às 20h00.

Coronavírus em Portugal

Esta quinta-feira, subiu para 78 o número de casos confirmados de infeção por Covid-19 em Portugal, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

A DGS comunicou, também, que, em Portugal, atingiu-se um total de 637 casos suspeitos, desde o início da pandemia, 133 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol ordenaram a realização de todos os jogos da I e II Ligas e do Campeonato de Portugal à porta fechada.

A DGS, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.