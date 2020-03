Presidente do Tondela defende suspensão dos campeonatos

O presidente do Tondela defende a paragem total dos campeonatos profissionais em Portugal. Em face do coronavírus, a próxima jornada da I e II Ligas serão disputadas à porta fechada.

Em vésperas da deslocação à casa do Benfica, Gilberto Coimbra pede para que se leve a sério a pandemia que o mundo atravessa.. E, deste modo, o líder do clube beirão é defensor da suspensão do futebol durante dois jogos. À semelhança do que já está a suceder "lá fora".

"Se estes focos [de Covid-19] começarem a baixar, tudo o que se fez e está a fazer-se é bem feito. Se continuarem a aumentar, contra tudo e contra todos - sem pânico -, tem que se ser mais drástico. Ainda estamos a desvalorizar. Não se pode brincar, nem desvalorizar. A minha opinião desde ínício não era para portas fechadas, mas sim para assumir-se a suspensão pelo menos duas semanas - dois jogos - de todos os campeonatos", considera em Bola Branca, antes de um "jogo triste" na Luz.

"É um jogo a que não dou relevância. É um Benfica-Tondela triste, sem alma, como todos os outros serão. Mas [jogos sem público] já é uma medida, note-se", refere.

O desafio entre Benfica e Tondela, a contar para a ronda 25, está marcado para as 18h00 deste sábado. Gilberto Coimbra acredita que a formação de Natxo González pode levar pontos da Luz. Sobretudo no actual contexto.

"[Tondela] Já demonstrou que pode ganhar em qualquer lado. Ir à Luz e pontuar, ganhar, porque não pode acontecer a segunda vez? Na situação, como vai ser este jogo, a equipa que encarar a partida com mais seriedade - sem a pressão do público - é a que vai ganhar", conclui.