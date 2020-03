Padres, coronavírus na Juventus e mercado

A possível propagação de coronavírus na Juventus, as declarações de Adão Mendes no caso dos e-mails e um possível alvo do Sporting para o mercado de transferências são os principais destaques dos jornais desportivos portugueses desta quinta-feira.

O jornal "A Bola" destaca a quarentena de Cristiano Ronaldo. O português viajou para a Madeira para visitar a mãe, que sofreu um problema de saúde e o seu colega de equipa Rugani ter acusado coronavírus. O português vai permanecer na ilha.

Já "O Jogo" escreve: "'Padres' eram mesmo árbitros", escreve. O jornal teve acesso ao testemunho do antigo observador da FPF e Liga, Adão Mendes, no âmbito do caso dos e-mails.

"Leão de olho em Giannetti", diz o "Record", apontando já um dos primeiros alvos do Sporting para 2020/21. Trata-se do capitão do Vélez Sarsfield, da Argentina.

A oficialização da contratação de Pedrinho por parte do Benfica, o pedido do Ministério Público para absolver Bruno de Carvalho e a instauração de um processo disciplinar a Pinto da Costa são outras temáticas que merecem chamada à capa dos jornais nacionais.